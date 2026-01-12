Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Як військовослужбовцю повернутись із СЗЧ?

За даними відомства, за допомогою "Армія+", військовослужбовець може подати рапорт, який опрацюють підрозділи ВСП, після чого скеровують військовослужбовця в один із батальйонів резерву, організовуючи:

взаємодію з військовим, який подав рапорт, перевірку та уточнення персональних даних військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;

взаємодію з командуванням батальйону резерву;

роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.

Вже після підтвердження в "Армія+" військовий має 24 години, щоб прибути до відповідного органу управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини. У резервній частині цей військовий зараховується до списків особового складу батальйону резерву,

– ідеться у повідомленні.

