Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Як військовослужбовцю повернутись із СЗЧ?
За даними відомства, за допомогою "Армія+", військовослужбовець може подати рапорт, який опрацюють підрозділи ВСП, після чого скеровують військовослужбовця в один із батальйонів резерву, організовуючи:
- взаємодію з військовим, який подав рапорт, перевірку та уточнення персональних даних військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;
- взаємодію з командуванням батальйону резерву;
- роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.
Вже після підтвердження в "Армія+" військовий має 24 години, щоб прибути до відповідного органу управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини. У резервній частині цей військовий зараховується до списків особового складу батальйону резерву,
– ідеться у повідомленні.
Які причини СЗЧ?
Максим Жорін пояснював, що однією з головних причин СЗЧ є відсутність довіри до командирів. Близько 70% рішень військових залежить від внутрішнього клімату у підрозділі та авторитету керівника.
Наразі ведуться активні заходи для розв'язання двох критичних проблем, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ. Ідеться про корупцію в органах ТЦК та самовільне залишення військових частин.