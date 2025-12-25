Об этом в комментарии "Киев24" заявил подполковник ВСУ заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, пишет 24 Канал.
Смотрите также "90% тех, кого "бусифицировали", уверены, что это не их война": ветеран раскрыл причины СЗЧ
Почему военные принимают решение идти в СВЧ?
Подполковник Жорин считает, что ключевой причиной оставления воинской части является отсутствие доверия к командирам.
То, что люди уходят в СВЧ – у этого есть причины, и они абсолютно понятны. Первое, что надо сделать, это посмотреть на подразделения, в которых больше уходят в СВЧ, и в которых меньше. И просто провести анализ, почему так происходит,
– заметил он.
Кроме того, по словам Жорина, около 70% решений солдат зависит от внутреннего климата в подразделении и авторитета командования. "Нормальный внутренний климат с авторитетом командира и с доверием к командиру, когда человек знает, что его жизнь в руках того человека, которому можно доверять...", – продолжил он.
В то же время подполковник отметил, что за решение уйти в СЗЧ должны нести ответственность те, кто покинул позиции, подставив своих собратьев. Впрочем работать нужно не с последствиями проблемы, а с главными причинами.
Могут ли избежать наказания военные в СЗЧ?
Военные, которые самовольно оставили воинскую часть, могут быть осуждены на срок до 5 лет по статье уголовного кодекса. Впрочем этого наказания можно избежать.
Состав преступления можно прекратить, вернувшись обратно к службе. Дело начинает двигаться к закрытию с момента обращения в военную специализированную прокуратуру.
СМИ стало известно о случае, когда Верховный Суд отменил решение Апелляционного суда о заключении военного, учитывая его возвращение к службе и обстоятельства дела.