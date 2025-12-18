Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как закрыть дело по СОЧ?

Законодательством предусмотрено, что военный, который ушел в СОЧ может вернуться к службе и таким образом прекратить состав преступления. Дело начинает двигаться к закрытию с момента обращения в военную специализированную прокуратуру.

На примере одного из дел журналисты объяснили, как суд закрывает дело о самовольном оставлении части.

Так военнослужащего по решению местного суда признали виновным по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса. Суд первой инстанции рассматривая дело, решил освободить его от отбывания меры принуждения с испытанием. Зато Апелляционный суд все же назначил наказание. Согласно решению мужчину должны были лишить свободы на срок 5 лет.

Однако защитник военного подал кассационную жалобу и отметил, что Апелляционный суд не учел, что самовольное оставление части произошло до вступления в силу изменений в законодательство об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Стоит отметить! Статья 75 УК Украины предусматривает освобождение от наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о примирении или о признании виновности.

Верховный Суд отменил решение Апелляционного суда, отметив, что по материалам уголовного производства военный обращался к ВСП, рассказал о преступлении и сказал, что планирует служить дальше. Он разъяснил обстоятельства оставления воинской части. Так Николаевский зональный отдел Военной службы правопорядка от 12 октября 2022 года направил заявление к рассмотрению в Донецкий отдел. Все эти факты были приобщены к делу, их принадлежность и допустимость стороны поддержали. Однако апелляционная инстанция не предоставила этим документам надлежащей оценки. Так решение о наказании военного заключением удалось обжаловать.

Что стоит знать о возвращении из СОЧ?