Об этом для LIGA.net рассказал нардеп из фракции "Голос" Роман Костенко, пишет 24 Канал.

Какие ограничения введет государство для военных в СЗЧ?

По словам Костенко, в парламент поступило предложение от Генштаба с просьбой рассмотреть два законопроекта по урегулированию вопроса самовольного оставления воинской части. В документах говорится о возможном ограничении прав военных, совершивших такое правонарушение. Парламентарий считает, что такие изменения могут вызвать широкую дискуссию, поскольку противоречат гарантиям Конституции Украины.

Нардеп отметил, что часть этих инициатив планируют проработать в правоохранительном комитете Верховной Рады, а другую – в комитете по вопросам национальной безопасности. По словам депутата, работа над ними начнется в ближайшее время.

Костенко отметил, что решение на котором настаивают Вооруженные силы Украины, вероятно, будет рассматривать парламент.

Думаю, что как раз это решение, которое просят Вооруженные силы, будет вынесено в зал голосований. Я не знаю, как оно будет воспринято народными депутатами. Там нет уголовной ответственности, а относительно жесткие административные решения,

– подытожил нардеп.

Напомним, что сейчас действующее законодательство предусматривает, что за самовольное оставление воинской части во время военного положения грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Какой механизм возвращения из СОЧ действует сейчас?