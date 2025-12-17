Об этом для LIGA.net рассказал нардеп из фракции "Голос" Роман Костенко, пишет 24 Канал.
Какие ограничения введет государство для военных в СЗЧ?
По словам Костенко, в парламент поступило предложение от Генштаба с просьбой рассмотреть два законопроекта по урегулированию вопроса самовольного оставления воинской части. В документах говорится о возможном ограничении прав военных, совершивших такое правонарушение. Парламентарий считает, что такие изменения могут вызвать широкую дискуссию, поскольку противоречат гарантиям Конституции Украины.
Нардеп отметил, что часть этих инициатив планируют проработать в правоохранительном комитете Верховной Рады, а другую – в комитете по вопросам национальной безопасности. По словам депутата, работа над ними начнется в ближайшее время.
Костенко отметил, что решение на котором настаивают Вооруженные силы Украины, вероятно, будет рассматривать парламент.
Думаю, что как раз это решение, которое просят Вооруженные силы, будет вынесено в зал голосований. Я не знаю, как оно будет воспринято народными депутатами. Там нет уголовной ответственности, а относительно жесткие административные решения,
– подытожил нардеп.
Напомним, что сейчас действующее законодательство предусматривает, что за самовольное оставление воинской части во время военного положения грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Какой механизм возвращения из СОЧ действует сейчас?
В ВСУ упростили процедуру перевода между подразделениями. Отныне рекомендательные письма от воинской части где желает служить военнослужащий в той части, где он работает сейчас должны рассматриваться гораздо быстрее.
Документы военного после СОЧ будут передаваться напрямую от воинской части в Генеральный штаб. Процесс перевода будет происходить быстрее и прозрачнее.
Кроме того, военному, который самовольно оставил часть не нужно будет обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделение, взвода, роты, батальона). Это уменьшит субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.
После самовольного оставления части военнослужащие могут восстановиться через батальоны резерва, откуда их направляют в боевые бригады, требующие доукомплектования. Также возможно направление в ДШВ и штурмовые подразделения.