Какое наказание грозит за СЗЧ?
Мобилизованный, который самовольно оставит часть во время военного положения, может быть привлечен к ответственности по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Юрист также отметил, что реальные сроки за СЗЧ уже случаются на практике.
Действительно есть решение суда и не единичные о назначении реального срока лишения свободы для мобилизованных, которые самовольно оставили часть,
– пояснил Капралов.
Он добавил, что каждое дело рассматривается индивидуально: суд может учитывать уважительные причины, положительную характеристику мобилизованного и применить статью 69 УК, которая позволяет назначить более мягкое наказание – менее пяти лет заключения. Однако на практике подобные случаи встречаются нечасто.
Возможно ли избежать наказания?
Адвокат объяснил, что ранее действовала упрощенная процедура возвращения в воинские части, которая позволяла некоторым военным избежать наказания, однако сейчас она уже не действует.
Сейчас единственный способ избежать уголовной ответственности – вернуться в свою часть в течение трех суток после СЗЧ и дать объяснения командиру.
Геннадий Капралов также уточнил, что фактом СЗЧ считается отсутствие военнослужащего более трех суток; если военный не появляется в этот срок, составляется рапорт о его отсутствии по месту службы, который передают командиру.
Мобилизация в Украине: последние новости
21 октября Верховная Рада Украины одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Закон вступит в силу с 5 ноября и будет действовать до 3 февраля.
Недавно правительство расширило программу "Контракт 18 – 24", по которой украинская молодежь может вступить в ряды Сил обороны. Теперь молодые граждане могут выбрать любую бригаду для службы.
Военнообязанные украинцы обязаны проходить ВВК минимум раз в год, а за ее пропуск предусмотрен административный штраф, который не освобождает от обязанности пройти комиссию.