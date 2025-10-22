Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Геннадия Капралова для УНИАН.

Какое наказание грозит за СЗЧ?

Мобилизованный, который самовольно оставит часть во время военного положения, может быть привлечен к ответственности по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Юрист также отметил, что реальные сроки за СЗЧ уже случаются на практике.

Действительно есть решение суда и не единичные о назначении реального срока лишения свободы для мобилизованных, которые самовольно оставили часть,

– пояснил Капралов.

Он добавил, что каждое дело рассматривается индивидуально: суд может учитывать уважительные причины, положительную характеристику мобилизованного и применить статью 69 УК, которая позволяет назначить более мягкое наказание – менее пяти лет заключения. Однако на практике подобные случаи встречаются нечасто.

Возможно ли избежать наказания?

Адвокат объяснил, что ранее действовала упрощенная процедура возвращения в воинские части, которая позволяла некоторым военным избежать наказания, однако сейчас она уже не действует.

Сейчас единственный способ избежать уголовной ответственности – вернуться в свою часть в течение трех суток после СЗЧ и дать объяснения командиру.

Геннадий Капралов также уточнил, что фактом СЗЧ считается отсутствие военнослужащего более трех суток; если военный не появляется в этот срок, составляется рапорт о его отсутствии по месту службы, который передают командиру.

