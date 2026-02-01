Долги за коммуналку: можно ли их списать в Украине

Война ухудшила финансовое состояние многих украинцев, а часть людей была вынуждена покинуть жилье. В то же время коммунальные счета продолжают начисляться, поэтому возникает вопрос оплаты услуг, которыми фактически не пользовались.

Когда закон позволяет не оплачивать коммунальные услуги?

В соответствии с пункта 6 части 1 статьи 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если жилье не используется более одного месяца, владелец или потребитель может инициировать уменьшение или временное прекращение оплаты отдельных услуг.

Речь идет прежде всего об услугах, объем которых зависит от фактического пользования: газоснабжение, водоснабжение, электроэнергию, а также вывоз бытовых отходов. Для этого необходимо:

обратиться к каждому поставщику отдельно с письменным заявлением;

предоставить документы, подтверждающие отсутствие жителей, такие как справки о пребывании за границей, обучение или работу в другом городе.

В то же время эта норма не распространяется на оплату централизованного отопления и расходов на содержание многоквартирного дома. Такие платежи начисляются независимо от факта проживания, поэтому по ним может накапливаться задолженность.

Что делать со старыми долгами за коммунальные услуги?

Если урегулировать долг путем реструктуризации не удалось или потребитель не согласен с его размером, поставщик услуг может обратиться в суд. В то же время законодательство предусматривает ограничения по срокам взыскания долга.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 257 Гражданского кодекса Украины, общий срок исковой давности составляет три года.

Однако списание задолженности из-за истечения срока исковой давности не происходит автоматически. Это право нужно реализовывать в судебном процессе, в том числе путем подачи письменного заявления о применении срока исковой давности.

Если такое ходатайство не подано, суд может принять решение о взыскании всей суммы долга.

Как действовать во время судебного разбирательства?

Обычно заявление о применении срока исковой давности нужно подать после получения уведомления об открытии производства по делу. Если этот срок пропущен, возможность заявить о нем сохраняется до момента вынесения решения судом.

После принятия решения его можно обжаловать в апелляционном порядке. Если лицо узнало о решении с опозданием, оно может подать заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование, что дает дополнительную возможность заявить о применении исковой давности.

Что делать, если подать в суд за долги?