Борги за комуналку: чи можна їх списати в Україні

Війна погіршила фінансовий стан багатьох українців, а частина людей була змушена залишити житло. Водночас комунальні рахунки продовжують нараховуватися, тому виникає питання оплати послуг, якими фактично не користувалися.

Коли закон дозволяє не оплачувати комунальні послуги?

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", якщо житло не використовується понад один місяць, власник або споживач може ініціювати зменшення або тимчасове припинення оплати окремих послуг.

Йдеться насамперед про послуги, обсяг яких залежить від фактичного користування: газопостачання, водопостачання, електроенергію, а також вивезення побутових відходів. Для цього необхідно:

звернутися до кожного постачальника окремо із письмовою заявою;

надати документи, що підтверджують відсутність мешканців, як от довідки про перебування за кордоном, навчання або роботу в іншому місті.

Водночас ця норма не поширюється на оплату централізованого опалення та витрат на утримання багатоквартирного будинку. Такі платежі нараховуються незалежно від факту проживання, тому за ними може накопичуватися заборгованість.

Що робити зі старими боргами за комунальні послуги?

Якщо врегулювати борг шляхом реструктуризації не вдалося або споживач не погоджується з його розміром, постачальник послуг може звернутися до суду. Водночас законодавство передбачає обмеження щодо строків стягнення боргу.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України, загальний строк позовної давності становить три роки.

Однак списання заборгованості через сплив строку позовної давності не відбувається автоматично. Це право потрібно реалізовувати у судовому процесі, в тому числі шляхом подання письмової заяви про застосування строку позовної давності.

Якщо таке клопотання не подано, суд може ухвалити рішення про стягнення всієї суми боргу.

Як діяти під час судового розгляду?

Зазвичай заяву про застосування строку позовної давності потрібно подати після отримання повідомлення про відкриття провадження у справі. Якщо цей строк пропущено, можливість заявити про нього зберігається до моменту винесення рішення судом.

Після ухвалення рішення його можна оскаржити в апеляційному порядку. Якщо особа дізналася про рішення із запізненням, вона може подати заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження, що дає додаткову можливість заявити про застосування позовної давності.

