Чем грозят долги за коммуналку: адвокат рассказала о действии закона в условиях войны

Владельца жилья не имеют права выселять без решения суда. Требовать выселения из-за задолженности по оплате коммунальных услуг вообще незаконно.

Могут ли выселить из жилья из-за задолженности за коммунальные услуги

В Украине действует закон, регулирующий ограничения на обращение взыскания на имущество должника. Так, одним из случаев, когда за долги не изымают недвижимость, является накопленная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий.

По словам эксперта, неуплата коммунальных услуг является исключительно денежным обязательством. Следовательно, за такое нарушение нельзя выселить владельца квартиры (дома) или членов его семьи.

Кроме того, во время военного положения действуют и другие ограничения взыскания за неуплату услуг.

Мария Конрадий Адвокат-партнер Lawyer HUB Согласно пункту 10-2 раздела XIII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об исполнительном производстве", исполнительные действия в производствах о взыскании с физических лиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги приостанавливаются, если должник проживает в территориальной общине, расположенной в районе боевых действий или находящейся или находившейся во временной оккупации, осаде или блокаде в соответствии с установленным законодательством перечнем.

Также ограничение на взыскание задолженности действует, если недвижимое имущество, являющееся местом постоянного проживания должника, было уничтожено или повреждено в результате боевых действий. В таком случае арест прекращается, а сведения о лице удаляются из Единого реестра должников.

Важно! После прекращения обстоятельств, что послужили основанием для приостановления исполнительных действий, принудительное исполнение решения возобновляется в установленном законом порядке.

Что делать должнику

Мария Конрадий напомнила, что должнику целесообразно проверить правильность определения суммы взыскания, статус недвижимости как единственного жилья, наличие другого имущества и соблюдение исполнителем установленной законом очередности обращения взыскания, если исполнительное производство уже открыто.

Решения, действия или бездействие исполнителя могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии со статьями 447 – 449 Гражданского процессуального кодекса Украины в случаях, на которые распространяется этот порядок. Жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав,

– сказала специалист.

Адвокат подчеркивает: практическая защита должника прежде всего предусматривает проверку правильности начислений, периода возникновения задолженности и соблюдения исковой давности.

Напомним, украинцам следует оплачивать коммунальные услуги ежемесячно, чтобы избежать отключения света, газа или воды за долги. В случае, если поставщик хочет применить такую меру, он обязан заблаговременно уведомлять об отключении: электричества – за 10 дней, газа и воды – за 30 дней.

Ранее Мария Конрадий рассказывала, что с 23 октября 2026 года в Украине изменится порядок имущественный порог для изъятия жилья за долги. Теперь жилье могут изъять за имеющуюся задолженность в размере 50 минимальных заработных плат, или 432 350 гривен.