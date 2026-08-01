Снятие с воинского учета: дает ли оно право на выезд за границу

Вопросы, связанные с мобилизацией, часто вызывают у граждан Украины недоумение. В частности, людей беспокоит вопрос: можно ли выехать за границу при условии снятия с воинского учета.

Можно ли выехать за границу при снятии с учета

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица, признанные негодными к военной службе, могут выехать при наличии решения ВВК о негодности к военной службе, о чем говорится на сайте "Бачинский и партнеры".

В то же время не являются основаниями для выезда за границу:

наличие рабочей визы страны ЕС;

снятие с воинского учета без подтверждения инвалидности или негодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья;

отбывание наказания и освобождение из мест лишения свободы;

право на временное проживание в стране ЕС;

двойное гражданство и т. п.

На портале "Юристы.UA" также есть информация по этому вопросу. Например, юрист Сергей Богун отметил, что мужчины, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья на основании официального решения ВВК, имеют право покидать территорию страны, поскольку они больше не считаются военнообязанными.

Юрист Владислав Дерий также предоставил перечень документов, которые понадобятся при пересечении границы:

заграничный паспорт; военно-учетный документ с отметкой об исключении из воинского учета; справка о заболевании от ВВК (ее также желательно иметь) или протокол заседания врачей.

Если вам по надуманным причинам не разрешают пересечь границу, вы должны потребовать письменный отказ в праве на пересечение границы, что оформляется в виде решения,

– подчеркнул эксперт.

Решение об отказе в пересечении границы может быть отменено или изменено начальником органа охраны государственной границы либо отменено и признано недействительным в судебном порядке.

Напомним, что правила пересечения границы могут меняться. Например, в мае были сняты ограничения на выезд для женщин, работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и т. п.

В частности, большинство женщин могут свободно пересекать границу Украины. Большинство запретов представляют собой именно индивидуальные ограничения.