Требования без оснований не принимаются: Верховный Суд объяснил, можно ли заменить государственного адвоката

Если человек получил бесплатного адвоката от государства, то он не может настаивать на замене защитника. Для этого должны быть обоснованные основания, которые бы свидетельствовали, что адвокат действует не в интересах подсудимого.

Можно ли заменить бесплатного адвоката по своему усмотрению?

Практика Верховного Суда показывает, что государственный защитник не подлежит замене, если этого пожелал подсудимый. Так в органе рассказали о деле №128/951/21, где подсудимый рассказывал о якобы нарушении со стороны суда его права на защиту. Лицу якобы не позволили привлечь другого адвоката.

Суды предыдущих инстанций рассмотрели дело мужчины и признали его виновным в совершении разбоя. Интересы украинца защищала государственный адвокат, которая предоставляет услуги бесплатно. В апелляционном суде мужчина требовал изменить ему адвоката. Это было его устное ходатайство, которое не удовлетворили.

Свое желание обвиняемый объяснил. Мужчина говорил, что не доволен услугами адвоката, которая лишь номинально пыталась его защитить. Поэтому он хотел отказаться от ее услуг, а взамен родственники обещали привлечь для решения его дела другого адвоката.

Суд спросил о конкретных основаниях смены адвоката, однако мужчина никаких аргументов относительно плохой работы адвоката не привел.

Суд согласился на смену защитника, но в дальнейшем новый адвокат к мужчине не появился. Поэтому суд не поддержал ходатайство и обратил внимание на часть 1 статьи 13 Закона "О бесплатной правовой помощи". В нем говорится, что государство в некоторых случаях покрывает расходы на вторичную правовую помощь. Таким образом создаются равные возможности для доступа граждан к правосудию.

Важно! Адвокатов в системе бесплатной правовой помощи назначают через специальные центры. Их услуги оплачивает государство для людей, которые не могут самостоятельно нанять защитника.

Но в то же время, пользуясь этим правом, человек не может свободно выбирать себе защитника. Адвокат назначается постановлением следователя, прокурора или судейским постановлением.

Поэтому лицо, получающее бесплатную вторичную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам при отсутствии обоснованных оснований для этого. Коллегия судей Кассационного уголовного суда согласилась с такими выводами апелляционного суда,

– пишут специалисты в обзоре этого дела.

Фактически Верховный Суд объяснил, что человек не может требовать замены государственного адвоката только из-за личного недовольства или недоверия без конкретных доказательств ненадлежащей защиты.

В то же время требовать изменения бесплатного адвоката человек может, когда он не появляется на заседание, не выполняет своих обязанностей, или каким-либо образом нарушает право человека на защиту.

Решение Верховного Суда может стать ориентиром для других в делах, где обвиняемые пытаются затягивать процесс через безосновательные требования о смене защитника. Право на защиту не означает безусловной возможности выбирать государственного адвоката.

Что известно о бесплатной помощи адвоката в Украине?

Система бесплатной юридической помощи успешно работает в Украине, защищая тех, кто не может себе позволить платного адвоката. Так по данным БПП, в 2025 году их юристы и адвокаты предоставили более 803 тысяч услуг. Более, чем 105 тысяч случаев касались уголовных производств и административных дел.

Бесплатную юридическую помощь могут получить не только граждане государства, но и иностранцы, беженцы и лица без гражданства, которые находятся под юрисдикцией Украины. Первичная помощь предусматривает юридические консультации, разъяснения прав и помощь с составлением заявлений или жалоб. Вторичная правовая помощь уже охватывает защиту в суде.

Чтобы получить бесплатную помощь юристов и адвокатов, нужно обратиться в центры или бюро правовой помощи, позвонить на горячую линию системы БПП или воспользоваться онлайн-консультацией.