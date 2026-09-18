Достигли 60 лет, а Резерв+ до сих пор не сообщил о снятии с учета: в чем проблема

Списание с воинского учета по достижении предельного призывного возраста будет происходить автоматически. Однако не все получат уведомление о списании по достижении 60 лет. Эксперты обращают внимание на одну деталь, которую следует учесть военнообязанным, которым скоро исполнится этот возраст.

Важная деталь об автоматическом снятии с воинского учета в 60 лет

Норма об автоматическом снятии с воинского учета в 60 или 65 лет уже была закреплена на законодательном уровне. Ранее людей снимали с учета автоматически с 1 января года, следующего за годом достижения предельного возраста, затем Кабмин принял правило, в котором уже прямо прописано, что граждане снимаются с воинского учета через единый государственный реестр в день достижения ими 60 или 65 лет. Об обновленных правилах рассказала юрист Виктория Драпайло.

В сентябре состоялось обновление системы Резерв+, и благодаря этому реестр "Оберег" начал ежедневно проверять дату рождения и звание. Из военного учета автоматически исключаются по достижении гражданином 60 лет, а для людей с офицерским званием – 65 лет. Однако юрист отметила, что для автоматического исключения в реестре должна содержаться информация о его звании.

Система работает только в отношении тех, кого можно идентифицировать. Там обязательно должно отображаться воинское звание. Вот это автоматическое исключение сработает только тогда, когда реестр точно знает, кто вы. Минобороны прямо пишет, что система проверяет дату рождения и воинское звание,

– сказала Виктория Драпайло.

То есть при наличии ошибок в дате рождения или в указанном звании автоматическое исключение может не сработать.

Эксперт отметила, что Министерство обороны рекомендует повторно авторизоваться в приложении или обновить сам документ. Если эти шаги не помогут, человек должен будет лично обратиться в ТЦК.

Отменяются ли предыдущие нарушения воинского учета после снятия с учета по возрасту

Виктория Драпайло отметила, что Минобороны пояснило: исключение из воинского учета не аннулирует нарушений, зафиксированных ранее. То есть штрафы, например, за игнорирование повесток все же придется платить даже после 60 лет.

Эта информация не совсем корректна и полна. Дело в том, что у нас есть главный ограничитель всей этой самодеятельности ТЦК. Это сроки привлечения к административной ответственности. Если человека исключили из учета уже в 60 лет, то это не означает, что нарушения, совершенные им ранее, будут действовать вечно,

– говорит эксперт.

Юрист объяснила некоторые моменты, касающиеся автоматического исключения из учета: видео

Напомним, с момента нарушения у ТЦК есть всего три месяца, чтобы привлечь человека к ответственности. Если нарушение было зафиксировано законно, то есть всего год, чтобы можно было взыскать штраф. В противном случае он отменяется.

Кроме того, у людей старше 60 лет есть еще один весомый аргумент в пользу того, что им не нужно платить штраф. Ведь субъектами нарушения правил воинского учета являются призывники, военнообязанные и резервисты. Лицо, уже исключенное из учета, не может совершать длительное правонарушение.