Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что нужно знать об автоматическом исключении из учета?

Государственный реестр "Оберег" ежедневно проверяет дату рождения и воинское звание каждого гражданина. Если человек достиг предельного возраста пребывания в запасе, его исключают из учета без дополнительных заявлений или посещения ТЦК и СП. Об обновленном статусе военнообязанных будут информировать через приложение "Резерв+".

Предельный возраст пребывания в запасе для большинства военнообязанных и резервистов составляет 60 лет, тогда как для лиц высшего офицерского состава он достигает 65 лет. Стоит обратить внимание, что после автоматического снятия с учета действующие отсрочки или бронирование отменяются.

После обновления документа в приложении "Резерв+" появится соответствующая отметка "Исключен". Если статус долго не меняется, специалисты советуют повторно авторизоваться в приложении или, при необходимости, обратиться в ТЦК и СП для проверки данных. Также в ведомстве подчеркнули, что автоматическое исключение не отменяет ранее зафиксированных нарушений правил воинского учета.

Напомним, учителя и другие педагогические работники школ теперь могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн в приложении "Резерв+". Для этого учебное заведение должно быть основным местом работы, педагогическая нагрузка – не менее 0,75 ставки, а данные о работнике и работодателе в АИКОМ и Пенсионном фонде должны совпадать.

Подать запрос можно в разделе "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования". Загружать документы или обращаться в ЦПАУ не нужно – система проверит данные автоматически, а результат поступит в приложение. Если отсрочку не удалось оформить, необходимо проверить актуальность информации о месте работы, должности и нагрузке в АИКОМ и ПФУ, обновить ее и повторить запрос.