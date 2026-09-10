Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram.

Как оформить отсрочку в "Резерв+"

Собирать справки и обращаться в ЦПАУ не нужно. Система автоматически проверяет данные в АИКОМ и Пенсионном фонде Украины.

Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:

учебное заведение является основным местом работы;

педагогическая нагрузка – не менее 0,75 ставки;

должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;

данные о работодателе в АИКОМ и ПФУ совпадают.

Подать запрос можно в "Резерв+": "Сервисы" → "Запрос на отсрочку" → "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования".

Документы загружать не нужно. После проверки результат поступит в приложение.

Если оформить отсрочку не удалось, в первую очередь стоит проверить актуальность данных о месте работы, должности и нагрузке в АИКОМ и ПФУ.

Что делать, если не удалось оформить отсрочку

Сначала проверьте данные, на основании которых система определяет право на отсрочку. Для этого обратитесь к администрации школы или сотруднику, ответственному за ведение данных в АИКОМ.

Попросите проверить в системе АИКОМ:

указано ли данное учреждение как ваше основное место работы;

правильно ли указана педагогическая нагрузка, составляет ли она не менее 0,75 ставки;

корректно ли указана должность и относится ли она к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;

правильно ли указаны ФИО, дата рождения и РНОКПП;

правильно ли указан код ЕГРПОУ работодателя.

Если информация в АИКОМ неверна или устарела, ответственный сотрудник учебного заведения может ее обновить. После этого обновленные данные автоматически станут доступны для проверки права на отсрочку.

Если проблема касается информации об основном месте работы в Пенсионном фонде Украины, обратитесь в отдел кадров или бухгалтерию своего учреждения.

Если в самом "Резерв+" отображается неактуальное место работы, подайте запрос на исправление в приложении: "Сервисы" → "Исправить данные онлайн" → "Неактуальное место работы".

После обновления данных подайте запрос на отсрочку в "Резерв+" еще раз.