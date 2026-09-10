Про це інформує Міноборони України у телеграмі.

Як оформити відстрочку в Резерв+

Збирати довідки та звертатися до ЦНАП не потрібно. Система автоматично перевіряє дані в АІКОМ та Пенсійному фонді України.

Для оформлення відстрочки мають бути виконані такі умови:

заклад освіти є основним місцем роботи;

педагогічне навантаження – не менше ніж 0,75 ставки;

посада належить до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

дані про роботодавця в АІКОМ і ПФУ збігаються.

Подати запит можна в Резерв+: «Сервіси» → «Запит на відстрочку» → «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти».

Документи завантажувати не потрібно. Після перевірки результат надійде в застосунок.

Якщо оформити відстрочку не вдалося, насамперед варто перевірити актуальність даних про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ.

Що робити, якщо не вдалося оформити відстрочку

Спочатку перевірте дані, за якими система визначає право на відстрочку. Для цього зверніться до адміністрації школи або працівника, відповідального за ведення даних в АІКОМ.

Попросіть перевірити в системі АІКОМ:

чи зазначений заклад як ваше основне місце роботи;

чи правильно вказане педагогічне навантаження, чи становить воно не менше ніж 0,75 ставки;

чи коректно зазначена посада та чи належить вона до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

чи правильно вказані ПІБ, дата народження та РНОКПП;

чи правильно зазначено код ЄДРПОУ роботодавця.

Якщо інформація в АІКОМ неправильна або застаріла, відповідальний працівник закладу освіти може її оновити. Після цього оновлені дані автоматично будуть доступними для перевірки права на відстрочку.

Якщо проблема стосується інформації про основне місце роботи в Пенсійному фонді України, зверніться до відділу кадрів або бухгалтерії свого закладу.

Якщо в самому Резерв+ відображається неактуальне місце роботи, подайте запит на виправлення в застосунку: «Сервіси» → «Виправити дані онлайн» → «Неактуальне місце роботи».

Після оновлення даних подайте запит на відстрочку в Резерв+ ще раз.