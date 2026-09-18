Важлива деталь про автоматичне виключення з військового обліку в 60 років

Норма про автоматичне виключення з військового обліку в 60 чи 65 років уже була встановлена на законодавчому рівні. Раніше людей виключали автоматично з 1 січня року, який йде наступним після досягнення граничного віку, потім Кабмін ухвалив правило, яким уже прямо прописано, що громадяни виключаються з військового обліку засобами єдиного державного реєстру в день досягнення ними 60 чи 65 років. На оновлених правилах наголосила юрист Вікторія Драпайло.

У вересні відбулося оновлення Резерв+ і завдяки цьому реєстр "Оберіг" почав щодня перевіряти дату народження і звання. Автоматично з військового обліку виключають при досягненні громадянином 60 років, а для людей з офіцерським званням – 65 років. Але юристка зауважила, що для автоматичного виключення в реєстрі має міститися інформація про її звання.

Система працює тільки що до тих, кого можна ідентифікувати. Там має відображатися обов'язково військове звання. Ось це виключення автоматичне спрацює лише тоді, коли реєстр правильно знає, хто ви. Міноборони прямо пише, що система перевіряє дату народження і військове звання,

– сказала Вікторія Драпайло.

Тобто за наявності помилок в даті народження або в зазначеному званні, то автоматичне виключення може не спрацювати.

Експертка зазначила, що Міністерство оборони радить повторно авторизуватися в застосунку або оновити сам документ. Тоді, вже якщо ці кроки не допоможуть, людина повинна буде особисто звернутися до ТЦК.

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Чи скасовуються попередні порушення військового обліку після виключення за віком

Вікторія Драпайло підмітила, що Міноборони пояснило: виключення з військового обліку не скасовує порушень, зафіксованих раніше. Тобто штрафи, наприклад, за ігнорування повісток все ж варто буде сплачувати навіть після 60 років.

Ця інформація не зовсім коректна та повна. Річ у тім, що в нас є головний обмежувач ось цієї всієї самодіяльності ТЦК. Це строки притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо людину виключили вже в 60 років з обліку, то це не означає що порушення вчинені раніше ним будуть тривати вічно,

– говорить експертка.

Юристка пояснила деякі моменти щодо автоматичного виключення з обліку: відео

Нагадаємо, з моменту порушення в ТЦК є лише три місяці, щоб притягнути людину до відповідальності. Якщо порушення було зафіксоване законно, то є лише рік, щоб було можливо стягнути штраф. У іншому випадку він скасовується.

Крім того, в людей 60+ є ще один хороший аргумент щодо відсутності потреби сплачувати штраф. Адже суб'єктом порушення правил військового обліку є призовники, військовозобов'язані та резервісти Людиною, яка вже виключена з обліку, не може вчинятися тривале правопорушення.