ГПСУ обвинила мужчину в попытке выезда: суд обратил внимание на важную деталь

Иногда даже обычная поездка в отпуск может вызвать проблемы, если пограничники заподозрят туриста в попытке незаконного пересечения границы. Известен случай, когда ГПСУ не взяла во внимание законные основания пребывания мужчины на территории недалеко от государственной границы.

Пограничники выдвинули необоснованные обвинения

Мужчина вместе с женой хотел отдохнуть в отеле, расположенном у государственной границы. Он получил все документы, подтверждающие, что Госпогранслужба знала о том, что мужчина будет находиться там в качестве туриста. Но во время поездки из Черновцов в отель пограничники остановили трансфер и выдвинули гражданину подозрение в попытке незаконного пересечения границы. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Пара, готовясь к отпуску, приобрела билеты до места отдыха и обратно. Администрация отеля предоставила письмо, подтверждающее, что руководство передало данные туриста в ГПСУ. То есть подозрений у мужчины не было – все указывало на то, что он едет на отдых и планирует вернуться домой.

Но пограничники остановили трансфер и потребовали у туриста документы. Он не отказался и показал сотрудникам, в частности, приложение "Резерв+", заявив, что у него есть бронирование.

Однако, как впоследствии выяснилось, для сотрудников ГПСУ представленные документы не были убедительными, и они составили на мужчину протокол за попытку незаконного пересечения границы. Он лишь позже узнал, что в суде находится дело о привлечении его к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы,

– уточнила адвокат.

Адвокат Николай Михальчук помог выяснить, почему у пограничников возникли подозрения, и защищал мужчину во время рассмотрения дела № 723/3184/26. Интересной оказалась та деталь, что пограничники остановили мужчину в 3,5 километра от границы. Было понятно, что он не планировал незаконно пересекать границу и даже не доехал до нее. А ГПСУ не учла, что отель подтверждает проживание клиента у них в течение 6 дней.

Было ли нарушение или нет – разбирался суд

Что касается данного дела, адвокат подал ходатайство о прекращении производства. Ведь фактически правонарушения не было, и мужчина не имел намерения выезжать из Украины. Суд с этим согласился, не увидев доказательств противоправного поведения мужчины. Дело сразу же закрыли.

Напомним, что для посещения туристических мест в приграничной полосе необходимо иметь разрешение Государственной пограничной службы. Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев рассказал 24 Каналу, что все заявители проходят проверку перед его выдачей. В выдаче разрешения могут отказать лицам, которые ранее нарушали пограничный режим или пытались незаконно пересечь государственную границу.

Для пребывания в приграничной полосе необходимо иметь при себе не только разрешение, но и документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет – военно-учетные документы. Пограничники также могут проверить цель пребывания.