Прикордонники висунули безпідставні звинувачення

Чоловік разом з дружиною хотів відпочити в готелі, що розташований біля державного кордону. Він отримав усі документи, які свідчили – Держприкордонслужба знала про те, що чоловік перебуватиме там як турист. Але під час поїздки з Чернівців до готелю прикордонники зупинили трансфер й висунули громадянину підозру в спробі незаконного перетину кордону. Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

Пара, готуючись до відпустки, придбала квитки до місця відпочинку й у зворотному напрямку. Адміністрація готелю надала лист, затвердивши, що керівництво передало дані туриста до ДПСУ. Тобто від підозри чоловік був забезпечений – усе вказувало на те, що він їде на відпочинок та планує повернутися додому.

Але прикордонники зупинили трансфер і вимагали в туриста документи. Він не відмовився й показав службовцям, зокрема, Резерв+, говорячи, що він має бронювання.

Проте, для працівників ДПС України, як згодом виявилось, надані документи не були переконливими, і вони склади на чоловіка протокол за спробу незаконного перетину кордону. Він лиш згодом дізнався, що в суді перебуває справа про притягнення його до адміністративної відповідальності за спробу незаконно перетнути кордон,

– уточнила адвокатка.

Адвокат Микола Михальчук допоміг з'ясувати, чому в прикордонників виникла підозра й захищав чоловіка під час розгляду справи 723/3184/26. Цікавою виявилася та деталь, що прикордонники зупинили чоловіка за 3,5 кілометра від кордону. Було зрозуміло, що він не планував незаконно перетнути кордон і навіть не доїхав до нього. А ДПСУ не врахувала, що готель підтверджує проживання клієнта в них протягом 6 днів.

Було порушення, чи ні – розбирався суд

Щодо цієї справи адвокат подав клопотання про закриття провадження. Бо фактично правопорушення не було й чоловік не мав наміру виїхати з України. Суд із цим погодився, не побачивши доказів протиправної поведінки чоловіка. Справу одразу ж закрили.

Нагадаємо, що для відвідування туристичних місць у прикордонній смузі потрібно мати дозвіл Державної прикордонної служби. Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв розповів 24 Каналу, що всі заявники проходять перевірку перед його видачею. У дозволі можуть відмовити людям, які раніше порушували прикордонний режим або намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Для перебування у прикордонній смузі потрібно мати із собою не лише дозвіл, а й документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язаним чоловікам 18 – 60 років – військово-облікові документи. Прикордонники також можуть перевірити мету перебування.