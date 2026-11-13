МВД расширит проект "фантомов" и усиливает безопасность: глава ведомства отчитался о работе

Министерство внутренних дел сегодня работает в условиях военного времени, но готово оказывать помощь, в том числе и в зимний период. Глава ведомства Иван Выговский рассказал о проделанной работе по резонансным делам и о дальнейших планах.

Иван Выговский выступил в Раде во время часа вопросов к правительству

Работа МВД сегодня – это не только сопровождение сотрудников центров комплектования, из-за чего многие правоохранители подверглись критике. Министерство выполняет свои задачи и сталкивается с вызовами. При этом правоохранители раскрывают масштабные преступления и готовятся к оказанию помощи украинцам в условиях войны и зимы. Иван Выговский в стенах парламента проинформировал народных депутатов о проделанной и запланированной работе. Об этом пишет 24 Канал.

По словам главы МВД, зимой система ведомства будет работать на благо граждан. Выговский обещает, что экстренные службы будут принимать вызовы по поводу отсутствия света, воды или отопления. При необходимости в населенных пунктах будут разворачиваться палатки ГСЧС, где людей обеспечат всем необходимым.

МВД также будет работать над ликвидацией последствий вражеских обстрелов. В министерстве отчитываются о своей главной задаче – препятствованию уголовным правонарушениям. Так, по словам Выговского, по сравнению с прошлым годом количество преступлений сократилось на 20%. Правоохранителям удалось провести 850 обысков и таким образом пресечь деятельность почти 200 мошеннических колл-центров.

Среди других достижений, в частности, удалось усилить безопасность дорожного движения.

"Фантомы" зафиксировали уже 112 тысяч нарушений скоростного режима. Призвал народных депутатов Украины поддерживать инициативы по снижению аварийности,

– написал глава МВД.

Выступление главы МВД Ивана Выговского в Раде: видео

Расширение проекта по безопасности на дорогах

Иван Выговский отметил, что проект по использованию автомобилей, выявляющих нарушения на дорогах, планируется расширить за пределы Киевской области. Кроме того, увеличится количество патрулей на дорогах и камер автофиксации.

Планируем переместить "фантомы" в другие регионы: сейчас они работали в Киеве и Киевской области, а теперь отправятся в другие большие города,

– рассказал Иван Выговский.

Отдельно глава МВД подчеркнул необходимость голосования за законопроект о штрафах за превышение скорости транспорта.

Напомним, на украинских дорогах в Киевской области возобновили работу полицейские автомобили "фантомы", которые фиксируют превышение скорости водителями.

Ранее юристы ставили под сомнение законность использования таких устройств, поскольку согласно правилам информация о технических средствах фиксации нарушений должна быть размещена на видном месте.