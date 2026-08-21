Что известно об изменениях в штрафах для нарушителей ПДД

Документ предусматривает дифференцированную ответственность, что сообщил начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий в прямом эфире телемарафона.

То есть степень наказания для человека будет зависеть от того, насколько он превысил ограничение. Это означает, что за превышение скорости на 20, 40, 60 и 80 километров в час будет предусмотрен разный уровень ответственности.

В настоящее время наиболее распространенной причиной ДТП с пострадавшими и погибшими является превышение скорости. На его долю приходится более 42 % всех ДТП с пострадавшими и погибшими. Однако у нас за превышение скорости более чем на 20 километров в час сейчас штраф составляет 340 гривен,

– рассказал Алексей Белошицкий.

А если нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме с помощью камер автофиксации, а штраф был уплачен в течение первых 10 дней, то можно заплатить всего 170 гривен.

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Однако для систематических нарушителей "стандартная ответственность не действует". В случае рассмотрения законопроекта в первом чтении могут быть введены штрафные баллы – очень распространенная система, которая применяется в передовых странах.

Это могут быть и другие меры, но для систематических нарушителей должна быть предусмотрена надлежащая ответственность, вплоть до лишения права управления или временного приостановления права управления транспортными средствами,

– отметил Белошицкий.

Напомним, что уже с 20 августа на автомобильных дорогах заработали 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. Их общее количество теперь составляет 42.

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