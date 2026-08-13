Предлагают законодательно запретить самокаты

Местные запреты не решают глобальную проблему ненадлежащего движения самокатов. Из-за этого страдают как пешеходы, так и владельцы легкого персонального транспорта. Поэтому упорядочить движение самокатов нужно более глобально – путем внесения изменений в Правила дорожного движения. В этом убежден мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Если на общенациональном уровне будут действовать единые правила передвижения на самокате, а владельцев транспорта признают полноправными участниками дорожного движения, то ограничения смогут действовать правильно и на правовом основании.

Так, например, единые правила действуют в Германии: электросамокаты должны ездить только по велодорожкам или дорогам, где велосипедисты имеют приоритет. Транспорт должен иметь номерной знак и страховку. В других странах установлены общие нормы относительно возраста, обязательного ношения шлемов и максимальных скоростей для электросамокатов.

Поэтому даже в тех случаях, когда некоторые украинские города запретили движение самокатов в определенных общественных местах, ограничения игнорируются, поскольку отсутствуют правила и наказания.

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Если человек выехал на собственном самокате, хотя и есть запрет, то что ему сделают? Заберут самокат? Это частная собственность, как велосипед или мотоцикл. Это нужно регулировать только законом и правилами дорожного движения,

– отметил мэр Хмельницкого

Симчишнин напомнил, что впервые в Украине движение этого транспортного средства ограничили в Ивано-Франковске. В Хмельницком отдельные правила ввели после трагического случая с 11-летним мальчиком, которого сбил мотоциклист. Затем такие же местные правила ввели в Черновцах, Львове и еще некоторых населенных пунктах. В Киеве городские власти также рассматривают варианты, как ограничить водителей самокатов.

Среди основных правил на законодательном уровне следовало бы закрепить минимальный возраст, с которого человек может управлять электросамокатом, и определить меры безопасности. Возможно, даже введение специального водительского удостоверения для подростков с 16 лет было бы правильным решением – это фактически приравняло бы водителей самокатов к участникам дорожного движения.

К слову, соответствующий законопроект уже подавался на рассмотрение Рады. Авторы предлагали запретить движение электросамокатов в пешеходных зонах, ввести специальные дорожные знаки и регулировать возраст для возможности их использования.