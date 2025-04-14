Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Происшествие случилось около 13:50 на улице Центральной.

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Что известно о ДТП

По данным полиции, водитель мотоцикла Loncin JL200-68F допустил столкновение с электросамокатом, на котором ехал 11-летний мальчик. Ребенок умер на месте от полученных травм.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Транспортное средство с характерными повреждениями изъяли. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, а также рассматривают объявления задержанному подозрения и избрания меры пресечения.

Напомним, в Староконстантинове 29-летняя мать в состоянии алкогольного опьянения оставила 4-месячного младенца в чужой квартире после застолья. На женщину, у которой ранее уже изъяли 3 старших детей, составили админпротокол.