Сообщает 24 Канал со ссылкой на zaxid.net.

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Что известно о ДТП на Львовщине

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в комментарии изданию рассказала, что в результате ДТП возле Судовой Вишни, спасатели достали из транспорта двух погибших и двух травмированных лиц.

Последствия аварии на Львовщине / Фото ГСЧС

Заметим, что сообщение о ДТП поступило спасателям в 06:58 5 апреля.

К месту происшествия выехали спасатели из городов Судовая Вишня и Самбор. С помощью специального инструмента спасатели срезали крышу и двери микроавтобуса и деблокировали из искореженного транспортного средства двух травмированных (пассажирку и водителя), которых в тяжелом состоянии передали медикам. Также спасатели высвободили тела двух погибших пассажиров,

– рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе полиции Львовской области добавили, что пострадавших госпитализировали.

"Патрульные обеспечивают реверсное регулирование. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута движения и берегите себя", – говорится в сообщении патрульной полиции.

Напомним, что 25 марта на Львовщине также произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате аварии в селе Плугов пострадали 7 человек.