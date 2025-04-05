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Що відомо про ДТП на Львівщині

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у коментарі виданню розповіла, що внаслідок ДТП біля Судової Вишні, рятувальники дістали з транспорту двох загиблих та двох травмованих осіб.

Наслідки аварії на Львівщині / Фото ДСНС

Зауважимо, що повідомлення про ДТП надійшло рятувальникам о 06:58 5 квітня.

До місця події виїхали рятувальники з міст Судова Вишня та Самбір. За допомогою спеціального інструмента рятувальники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з понівеченого транспортного засобу двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів,

– розповіли у ДСНС.

У пресслужбі поліції Львівської області додали, що постраждалих госпіталізували.

"Патрульні забезпечують реверсне регулювання. Зважайте на цю інформацію під час планування маршруту руху та бережіть себе", – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Нагадаємо, що 25 березня на Львівщині також сталася масштабна ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Внаслідок аварії в селі Плугів постраждало 7 осіб.