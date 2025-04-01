Відповідно до даних поліції, загинули 4 громадян України, ще 4 особи травмовані. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли у МЗС.

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Що відомо про жертв і постраждалих внаслідок аварії

Близько 7 години ранку 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена, що в Австрії, сталася смертельна ДТП.

Так, мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. В МЗС розповіли, що консул України одразу прибув на місце події.

За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 років народження), ще 4 особи зазнали тяжких травм,

– розповіли в МЗС.

Також там вказали, що у вантажівці перебували двоє громадян Іспанії, які також травмовані.

"Консул України перебуває на місці події, надаючи допомогу українським громадянам, та працює з причетними органами", – резюмували в МЗС.