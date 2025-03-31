Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET. Видання посилається на поліцію міста.

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Що відомо про інцидент

Інцидент стався на пішохідному переході проспекту Свободи поблизу Львівської національної опери. Однак правоохоронці не підтвердили факт ДТП – обійшлося без постраждалих і технічних ушкоджень автомобіля.

На чоловіка винесли постанову про появу в громадських місцях у пʼяному вигляді за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачене покарання – штраф до 85 гривень.

Нагадаємо, нещодавно в електротранспорті, на фасадах житлових будинків, а також у ЗВО Львова розвісили постери з рекламою російського телеграм-каналу, де закликали до диверсій. Поліція вже встановила 3 причетних, за ІПСО можуть стояти російські спецслужби.

Плакати з проросійською рекламою розклеїв 32-річний уродженець Калуша Івано-Франківської області, який буцімто отримав завдання від 32-річного співвласника львівської рекламної фірми. Друк постерів організував 56-річний уродженець Бучача Тернопільської області.