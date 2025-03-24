Кривдниці та потерпілій було 15 та 16 років, детальніші обставини правоохоронці з'ясовують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Львівської області.

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Що відомо про інцидент з побиттям неповнолітньої дівчини

Інцидент стався 3 березня в одній із квартир Львова. 23 березня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеозапис, на якому дівчина завдає численних ударів руками та ногами знайомій.

Особу нападниці та потерпілої вдалося встановити – обидві мешканки Львова, віком 15 та 16 років.

За фактом події поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події.