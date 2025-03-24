Обидчице и потерпевшей было 15 и 16 лет, более подробные обстоятельства правоохранители выясняют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Львовской области.

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Что известно об инциденте с избиением несовершеннолетней девушки

Инцидент произошел 3 марта в одной из квартир Львова. 23 марта, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на котором девушка наносит многочисленные удары руками и ногами знакомой.

Личность нападающей и потерпевшей удалось установить – обе жительницы Львова, в возрасте 15 и 16 лет.

По факту происшествия полиция Львовщины открыла уголовное производство по статье Хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, пробационный надзор до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.