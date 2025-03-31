Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Издание ссылается на полицию города.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел на пешеходном переходе проспекта Свободы вблизи Львовской национальной оперы. Однако правоохранители не подтвердили факт ДТП – обошлось без пострадавших и технических повреждений автомобиля.

На мужчину вынесли постановление о появлении в общественных местах в пьяном виде по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотренное наказание – штраф до 85 гривен.

Напомним, недавно в электротранспорте, на фасадах жилых домов, а также в высших учебных заведениях Львова развесили постеры с рекламой российского телеграм-канала, где призывали к диверсиям. Полиция уже установила 3 причастных, за ИПСО могут стоять российские спецслужбы.

Плакаты с пророссийской рекламой расклеил 32-летний уроженец Калуша Ивано-Франковской области, который якобы получил задание от 32-летнего совладельца львовской рекламной фирмы. Печать постеров организовал 56-летний уроженец Бучача Тернопольской области.