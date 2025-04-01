Повідомляє 24 Канал з посиланням на ORF.

Дивіться також Путін відкинув ідею мирних переговорів в Австрії: у Відні відреагували

Що відомо про аварію в Австрії

За інформацією правоохоронців, мікроавтобус і вантажівка зіткнулись лоб в лоб. Відомо, що внаслідок аварії загинули 4 людини, ще шестеро отримали поранення, чотири з них – серйозні.

Рятувальники розповіли, що деякі пасажири мікроавтобуса виявилися заблокованими, тому довелося використовувати спеціальне обладнання, щоб їх визволити.

Наслідки аварії в Австрії / Фото ORF

За словами представника поліції Йоганна Баумшлагера, вантажівка, ймовірно, виїжджала з парковки в момент зіткнення з мікроавтобусом.

Він уточнив, що в мікроавтобусі перебували громадяни України, проте наголосив, що інцидент не пов’язаний із контрабандою чи погонею.

Внаслідок аварії є жертви та постраждалі / Фото ORF

Усіх постраждалих госпіталізували. Для проведення рятувальної операції залучили три вертольоти, три бригади швидкої допомоги, дев’ять рятувальних машин і дев’ять пожежних автомобілів.

До слова, нещодавно на Львівщині також зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали 7 осіб.