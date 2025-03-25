Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Пострадали 7 пассажиров.

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Что известно о ДТП

По предварительной информации, произошло столкновение автобуса Neoplan, которым управлял 39-летний житель Хмельницкого, и грузовика MAN под управлением 41-летнего жителя Тернополя.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В медицинские учреждения с травмами доставили 7 пассажиров автобуса:

14-летнюю девушку, 40-летнюю и 48-летнюю женщин из Винницкой области;

38-летнюю женщину и 52-летнего мужчину из Черкасской области;

53-летнюю жительницу Днепропетровской области;

37-летнего жителя Хмельницкой области.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное предусмотренное наказание – ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, утром 24 марта во временно оккупированном Крыму автобус "Саки – Симферополь" въехал в грузовик возле села Укромное. Погибли 6 человек, еще 13 человек пострадали. Водитель убеждает, что его ослепило солнце.