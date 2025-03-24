Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. По предварительным данным, погибли 6 человек, еще 13 пострадали.

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Что известно об аварии

Автобус двигался по маршруту "Саки – Симферополь", в нем ехало 32 пассажира. На кадрах в сети видны тела людей, лежащих на обочине после аварии.

На месте ДТП работают 25 спасателей и 9 единиц техники. Также туда якобы направляется местный так называемый исполняющий обязанности прокурора Дмитрий Егоров.

Смертельное ДТП под Симферополем: смотрите видео

К слову, 19 марта во Франции произошло ДТП с участием нескольких военных автобусов, возвращавшихся на авиабазу Эвре. Пострадали 119 человек, из них 36 получили легкие травмы, 1 человек – в тяжелом состоянии.