Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. За попередніми даними, загинули 6 людей, ще 13 постраждали.

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Що відомо про аварію

Автобус рухався маршрутом "Саки – Сімферополь", у ньому їхало 32 пасажири. На кадрах у мережі видно тіла людей, що лежать на узбіччі після аварії.

На місці ДТП працюють 25 рятувальників і 9 одиниць техніки. Також туди буцімто прямує місцевий так званий виконувач обов'язків прокурора Дмітрій Єгоров.

Смертельна ДТП під Сімферополем: дивіться відео

До слова, 19 березня у Франції сталася ДТП з участю декількох військових автобусів, що поверталися на авіабазу Евре. Постраждали 119 осіб, із них 36 отримали легкі травми, 1 людина – у важкому стані.