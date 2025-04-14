Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Подія сталася близько 13:50 на вулиці Центральній.

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Що відомо про ДТП

За даними поліції, водій мотоцикла Loncin JL200-68F допустив зіткнення з електросамокатом, на якому рухався 11-річний хлопчик. Дитина померла на місці від отриманих травм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Транспортний засіб з характерними пошкодженнями вилучили. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, а також розглядають оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Старокостянтинові 29-річна матір у стані алкогольного сп’яніння залишила 4-місячне немовля в чужій квартирі після застілля. На жінку, у якої раніше вже вилучили 3 старших дітей, склали адмінпротокол.