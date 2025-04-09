Наразі хлопчик перебуває у лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Хмельницької області.

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Мати забула дитину в гостях на Хмельниччині

У місті Старокостянтинів Хмельницької області правоохоронці розслідують інцидент, у якому 29-річна жінка залишила свою 4-місячну дитину в чужій квартирі після застілля. За повідомленням поліції, вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Інформація про зникнення немовляти надійшла до поліції вночі 5 квітня від мешканки одного з сіл. З'ясувалося, що жінка їздила до знайомого в місто разом із дитиною, однак повернулася додому сама, залишивши немовля.

Правоохоронці разом із соціальними працівниками вирушили за вказаною адресою. У квартирі, де залишилася дитина, хлопчик голосно плакав, а господар, який також був у нетверезому стані, не знав, як діяти. Дитину негайно вилучили й доставили до лікарні.

Медики Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні повідомили, що стан дитини задовільний. Хлопчик перебуває під наглядом лікарів.

За словами правоохоронців, це не перший випадок, коли жінка нехтує батьківськими обов’язками – ще два роки тому в неї вже вилучили трьох старших дітей. На жінку склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов’язків. Надалі дитиною опікуватимуться соціальні служби.