Що відомо про зміни у штрафах для порушників ПДР

Документ передбачає диференційовану відповідальність, про що повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький у прямому ефірі телемарафону.

Тобто рівень покарання для особи залежатиме від того, наскільки вона перевищила обмеження. Це означає, що за перевищення швидкості на 20, 40, 60 та 80 кілометрів на годину, буде різний рівень відповідальності.

Наразі найрозповсюдженіша причина ДТП з потерпілими і загиблими – це перевищення швидкості. Це понад 42% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Проте у нас за перевищення швидкості на понад 20 кілометрів на годину зараз штраф 340 гривень,

– розказав Олексій Білошицький.

А якщо порушення було зафіксовано в автоматичному режимі за допомогою камер автофіксації, а штраф водія був сплачений у перші 10 днів, то можна заплатити лише 170 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однак для систематичних порушників "не діє стандартна відповідальність". У випадку розглядання законопроєкту у читанні, можуть бути запроваджені штрафні бали – дуже розповсюджена система, яка застосовується у передових країнах.

Це можуть бути й інші речі, але для систематичних порушників має бути належна відповідальність, аж до позбавлення права керування або тимчасового зупинення права керування транспортними засобами,

– зазначив Білошицький.

Нагадаємо, що вже з 20 серпня на автомобільних дорогах запрацювали 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР автомобільних дорогах. Їхня загальна кількість становить відтепер 42.

Що ще відомо про штрафи щодо транспорту

В Україні хочуть впорядкувати рух самокатів. Вперше в Україні рух такого транспортного засобу обмежили в Івано-Франківську.