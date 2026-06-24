Штрафи для водіїв можуть зрости

У Раді разом з Міністерством внутрішніх справ розробили законопроєкт, аби посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. втори зауважують, що перевищення швидкісного режиму водіями часто призводить до травматизму та смертності на дорогах. Наразі проєкт ще не подали на розгляд, але про його основні норми розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграмі.

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За словами парламентарки, зараз найменша сума штрафу сягає 340 гривень з перевищення на понад 20 кілометрів за годину дозволеної швидкості. Але за новим законопроєктом покарання за це може зрости до 680 гривень.

Також зміниться штраф за збільшення швидкості на понад 50 кілометрів за годину з нинішніх 1 700 гривень.

Пропонується, що за перевищення на понад 40 кілометрів за годину водій має заплатити 2 040 гривень, на понад 60 кілометрів за годину – 2 720 гривень. За керування авто зі швидкістю понад 80 кілометрів за годину від дозволеного можуть штрафувати на 3 400 гривень. А перевищення, скоєні п'ять і більше разів за рік людина може отримати штраф у розмірі 17 000 гривень.

Оновлені правила для водіїв в Україні

Уряд змінив порядок роботи сервісних центрів МВС, щоб зробити отримання послуг зручнішим для водіїв. Зокрема, оновлено правила електронного запису та обслуговування громадян. Очікується, що для низки людей стане простішим отримання посвідченнями водія та реєстрація транспортних засобів.

Правила дорожнього руху передбачають виняток, коли водій може не отримати штраф за проїзд на жовтий сигнал світлофора. Якщо для зупинки перед стоп-лінією необхідно було б різко гальмувати та створювати небезпеку для інших учасників руху, водій має право продовжити рух через перехрестя. Саме тому в окремих випадках проїзд на жовтий сигнал не вважається порушенням і не тягне за собою адміністративної відповідальності.