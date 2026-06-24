Штрафы для водителей могут увеличиться

В Раде совместно с Министерством внутренних дел разработали законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Законодатели отмечают, что превышение скорости водителями часто приводит к травматизму и смертности на дорогах. Пока проект ещё не вынесен на рассмотрение, но о его основных положениях рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своём телеграме.

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По словам парламентария, сейчас минимальный размер штрафа составляет 340 гривен за превышение допустимой скорости более чем на 20 километров в час. Но согласно новому законопроекту наказание за это может увеличиться до 680 гривен.

Также изменится штраф за превышение скорости более чем на 50 километров в час с нынешних 1 700 гривен.

Предлагается, чтобы за превышение скорости более чем на 40 километров в час водитель должен был заплатить 2 040 гривен, а за превышение более чем на 60 километров в час — 2 720 гривен. За управление автомобилем со скоростью более 80 километров в час сверх разрешенной могут оштрафовать на 3 400 гривен. А за превышение, совершенное пять и более раз в год, человек может получить штраф в размере 17 000 гривен.

Обновленные правила для водителей в Украине

Правительство изменило порядок работы сервисных центров МВД, чтобы сделать получение услуг более удобным для водителей. В частности, обновлены правила электронной записи и обслуживания граждан. Ожидается, что для многих людей станет проще получить водительские права и зарегистрировать транспортные средства.

Правила дорожного движения предусматривают исключение, когда водитель может не получить штраф за проезд на желтый сигнал светофора. Если для остановки перед стоп-линией потребовалось бы резко тормозить и создавать опасность для других участников движения, водитель имеет право продолжить движение через перекресток. Именно поэтому в отдельных случаях проезд на желтый сигнал не считается нарушением и не влечет за собой административной ответственности.