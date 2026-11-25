В Запорожье суд приговорил мобилизованного военнослужащего к реальному тюремному заключению за то, что тот из-за проблем со здоровьем отказался пешком нести 40 килограммов снаряжения на передовую. Солдат настаивал на лечении спины и последствий контузии, однако суд признал такие действия умышленной непокорностью командиру в условиях военного положения.

За невыполнение приказа может быть наказание

Обвиняемый солдат, служивший на Запорожском направлении, был назначен на должность старшего стрелка-оператора. Согласно материалам дела №332/7108/23, военнослужащий вместе с двумя сослуживцами открыто заявил перед строем, что не в состоянии выполнить задание по состоянию здоровья. Такое заявление командование расценило как неподчинение приказу.

Из-за этого военного немедленно задержали представители Военной службы правопорядка и передали следователям ГБР. Инцидент произошел во время построения личного состава механизированной роты.

Он не мог выполнить это боевое задание, поскольку по состоянию здоровья не мог нести 40 килограммов. Их подвозили на машине, но затем 5–8 километров приходилось идти пешком. Им зачитали боевое распоряжение, которое он понял, и заявил о невозможности выполнения этой задачи по состоянию здоровья,

– говорится в опубликованном приговоре.

Позиция бойца и аргументы защиты

В ходе судебного заседания солдат вину не признал и подробно рассказал об обстоятельствах службы. По его словам, ранее из-за травм он находился в тылу и охранял технику, однако из-за значительных потерь в подразделении на позиции начали отправлять всех без исключения, в том числе водителей и поваров.

Военный подчеркнул, что не отказывался от исполнения обязанностей в целом. Он сообщил командиру об имеющихся проблемах с нервами в спине и перенесенной контузии. Более того, мужчина уже неоднократно просил командование направить его на обследование и полноценное лечение.

Адвокаты представили суду медицинские справки о хроническом остеохондрозе, грыже позвоночника и имевшейся до войны третьей группе инвалидности. Кроме того, защита приложила справку ВВК, выданную через две недели после инцидента, в которой солдата официально признали ограниченно годным к военной службе.

Почему судьи не учли справки

Показания военнослужащих в зале суда разделились. Командиры заверили, что обвиняемый визуально выглядел здоровым и не называл конкретного диагноза в строю, тогда как сослуживец подсудимого подтвердил постоянные жалобы бойца на невыносимую головную боль и боли в спине, которые начальствующий врач фактически игнорировал.

Когда солдат сообщает об ухудшении состояния своего здоровья, его направляют на консультацию к медику, который определяет, обоснованы ли жалобы на здоровье. Что касается случая отказа: тогда все трое бойцов, которым было сообщено о боевом распоряжении, отказались от его выполнения, сказав, что им не позволяет состояние здоровья, свои проблемы не назвали… Начальник штаба отвечал за каждого человека; когда выписывали людей с ранениями, они об этом знали, каждый, у кого были проблемы со здоровьем, был известен,

– говорится в материалах дела.

В приговоре суд отметил, что в день зачитывания приказа начальник медицинской службы не выдал письменного заключения о невозможности участия в бою, а последний курс лечения мужчина проходил за полгода до происшествия. По его оценке, заявление о недомогании в момент отдачи приказа было попыткой уйти от ответственности.

Таким образом, бойца признали виновным и назначили минимальный срок – 5 лет лишения свободы без испытательного срока.

Судьи также отклонили представленные аудиозаписи разговоров солдата с офицерами из-за отсутствия экспертизы по идентификации голосов. Не убедило суд и заключение ВВК об ограниченной годности, поскольку оно было вынесено уже после возбуждения уголовного дела.

Справка ВВК не всегда является аргументом для невыполнения приказа

Напомним, ранее Верховный Суд подтвердил, что отказ военнослужащего от боевого дежурства без документального подтверждения ухудшения здоровья не освобождает его от дисциплинарной ответственности.

В одном из дел судья признал законным лишение дополнительного денежного вознаграждения за июль 2024 года из-за отказа выполнить приказ, поскольку у военнослужащего не было документов об ухудшении здоровья именно на момент возникновения спора.