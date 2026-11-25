За невиконаний наказ командування може бути покарання

Обвинувачений солдат, який служив на Запорізькому напрямку, був призначений на посаду старшого стрільця-оператора. Згідно з матеріалами справи №332/7108/23 службовець разом із двома побратимами відкрито заявив перед строєм, що не в змозі виконати завдання за станом здоров'я. Таку заяву командування розцінило як непокору наказу.

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Через це військового негайно затримали представники Військової служби правопорядку та передали слідчим ДБР. Інцидент трапився під час шикування особового складу механізованої роти.

Він не міг виконати це бойове завдання, оскільки за станом здоров'я не міг носити за собою 40 кілограмів. Їх підвозили на авто, але потім 5 – 8 кілометрів потрібно було йти пішки. Їм зачитали бойове розпорядження, яке він зрозумів, та заявив про неможливість виконання цього завдання за станом здоров'я– йдеться в опублікованому вироку.

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Позиція бійця та аргументи захисту

У судовому засіданні солдат провину не визнав та докладно розповів про обставини служби. За його словами, раніше через травми він перебував у тилу й охороняв техніку, проте через значні втрати у підрозділі на позиції почали відправляти всіх без винятку, зокрема водіїв та кухарів.

Військовий наголосив, що не відмовлявся від обов'язку загалом. Він повідомив командиру про наявні проблеми з нервами у спині та перенесену контузію. Ба більше, чоловік вже неодноразово просив командування направити його на обстеження й повноцінне лікування.

Адвокати надали суду медичні довідки про хронічний остеохондроз, грижу хребта та наявну до війни третю групу інвалідності. Крім того, захист долучив довідку ВЛК, видану за два тижні після інциденту, де солдата офіційно визнали обмежено придатним до військової служби.

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Чому судді не врахували довідки

Свідчення військовослужбовців у судовому залі розділилися. Командири запевнили, що обвинувачений візуально виглядав здоровим і не називав конкретного діагнозу в строю, тоді як побратим підсудного підтвердив постійні скарги бійця на нестерпний головний біль та спину, які начмед фактично ігнорував.

Коли солдат повідомляє про погіршення стану свого здоров'я, то він направляється на консультацію до медика, який визначає чи обґрунтовані скарги на здоров`я. Щодо випадку відмови: тоді усі троє бійців, яким повідомлялось бойове розпорядження, відмовились від його виконання, сказавши що їм не дозволяє стан здоров`я, свої проблеми не назвали… Начальник штабу відповідав за кожну людину, коли виписували людей з пораненнями, вони про це знали, кожний хто мав проблеми зі здоров`ям був відомий– написано в матеріалах справи.

У вироку суд зазначив, що в день зачитування наказу начмед не видав письмового висновку про неможливість участі в бою, а останній курс лікування чоловік проходив за пів року до події. За його оцінкою, заява про нездужання в момент наказу була спробою уникнути відповідальності.

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Таким чином бійця визнали винним і призначили мінімальні 5 років ув'язнення без випробувального терміну.

Судді також відкинули надані аудіозаписи розмов солдата з офіцерами через відсутність експертизи ідентифікації голосів. Не переконав суд і висновок ВЛК про обмежену придатність, оскільки його ухвалили вже після відкриття кримінального провадження.

Довідка ВЛК не завжди є аргументом для невиконання наказу

Нагадаємо, раніше Верховний Суд підтвердив, що відмова військовослужбовця від бойового чергування без документального підтвердження погіршення здоров'я не звільняє його від дисциплінарної відповідальності.

В одній зі справ суддя визнав законним зняття додаткової грошової винагороди за липень 2024 року через відмову виконати наказ, оскільки військовий не мав документів про погіршення здоров'я саме на момент виникнення спору.