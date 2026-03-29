OnlyFans в Украине под контролем: почему модели получают штрафы и как выигрывают суды

Деятельность моделей OnlyFans начали особенно жестко контролировать в Украине. Речь идет не только о распространении контента, но и об уплате налогов с дохода. С октября 2024 года работает система автоматического обмена налоговой информацией между Украиной и иностранными юрисдикциями по стандарту Common Reporting Standard. ГНС впервые получила данные об украинцах, которые зарабатывают на иностранных цифровых платформах.

Почему проверяют моделей OnlyFans?

Государственная налоговая служба обратила особое внимание на популярную в Украине платформу OnlyFans. Компания Fenix International Ltd, которая является ее владельцем, была вынуждена поделиться информацией о доходах украинцев. О том, как законодательно регулируется работа криэйторов и законна ли она, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Иван Мудраченко в комментарии 24 Каналу.

К теме "Мировая практика": моделям OnlyFans в Украине выставили счет для уплаты налогов

Когда модель регистрируется, она заполняет анкету и предоставляет свои документы для верификации личности. Платформа монетизируется, и в аккаунте виден доход, полученный в результате сотрудничества. Раз в год информацию о доходах передают украинским налоговикам.

Получив личные данные модели и заработанную ею сумму, региональные подразделения должны проверять реальность таких доходов по указанию Государственной налоговой службы.

Как облагаются налогом доходы, полученные от платформы OnlyFans?

Согласно Конвенции между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения, доходы украинцев от OnlyFans за создание контента платятся по месту резидентства лица.

Иван Мудраченко Управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Fenix International Ltd выступает платформой, которая осуществляет выплаты создателям контента на основе договора оказания услуг. Эти услуги предоставляются нерезидентами, и они не подпадают под налогообложение в UK, поскольку не создают постоянного представительства, и деятельность не считается осуществленной на территории Великобритании. Поэтому доходы, полученные от платформы, должны быть обложены налогом исключительно в Украине.

Поэтому модели OnlyFans платят налог на доход физических лиц и военный сбор. Для украинцев без ФЛП налог составляет 18% от дохода, а военный сбор – 5%. Но если пользователи зарегистрируют ФЛП третьей группы по упрощенной системе налогообложения, то налоговое давление будет ниже.

Важно! Налоги в Украине могут не платить модели, которые не являются налоговыми резидентами, то есть живут 183 и более дней за границей и могут подтвердить это документально.

Как отметил Иван Мудраченко, ответственность за неуплату налогов предусматривает штрафы. Суммы могут достигать существенных процентов от неуплаченной суммы налога – от 25 до 50%. Другим наказанием может быть пеня за каждый день просрочки. Адвокат отметил, что это 100 – 120% годовых учетной ставки НБУ.

Среди других санкций – блокирование счетов, арест имущества, ограничение выезда за границу. Уголовная ответственность по статье 212 УКУ наступает при размере уклонения от уплаты налогов от 4,542 миллиона гривен. Замораживание счетов или карт нарушителя в банках может происходить как следствие финансового мониторинга подозрительных транзакций.

Какие решения судов по делам моделей OnlyFans?

Иван Мудраченко подытожил, что первые решения судов по делам моделей OnlyFans преимущественно принимаются в пользу украинок. Ведь сейчас судебная практика фиксирует три системные проблемы.

Адвокат отметил, что с 2023 года зафиксировано десятки дел, в которых суды становились на сторону моделей.

Местные налоговые органы массово начали назначать на основании указания невыездные проверки моделей OnlyFans и доначислять им налоговые обязательства. В то же время письмо ГНС Украины имеет исключительно информативный характер и не может считаться налоговой информацией в понимании Налогового Кодекса Украины,

– отметил Мудраченко.

Он привел пример: решением Одесского окружного административного суда по делу №420/12445/25 были отменены налоговые уведомления-решения именно из-за отсутствия правовых оснований для назначения проверки.

"Итак, отменяя налоговые уведомления-решения, суды подчеркивают, что выводы ГНС о получении доходов с OnlyFans являются преждевременными и необоснованными. Информация о получении дохода на платформе без анализа непосредственного движения средств и первичных документов не может быть основанием для начисления налоговых обязательств", – пояснил эксперт.

Также модели выигрывают суды в случае нарушения процедуры проведения проверки. Налогоплательщик должен получить уведомление о назначении проверки. Однако часто приказы о назначении проверок выдаются задним числом, не вручаются должным образом, а сроки проведения проверок нарушаются. Тогда суд тоже признает такую проверку неправомерной и отменит соответствующие налоговые уведомления-решения.

Не менее важной проблемой в практике органов ГНС Украины остается формальный подход к оформлению результатов проверок: без детальных расчетов, анализа валютных показателей, исследований первичных документов, регистров бухгалтерского учета и тому подобное.

Так вместо дополнительных поступлений в бюджет государство получает проигранные суды и укрепление позиций налогоплательщиков, которые все активнее отстаивают свои права,

– говорит Иван Мудраченко.

Однако есть случаи, когда ГНС действительно выигрывала суды из-за уклонения моделей от налогов.

Является ли деятельность моделей OnlyFans незаконной?

В общем, как пояснил эксперт, платформа OnlyFans в Украине работает и не запрещена. Украинцы могут там размещать контент и монетизировать его. Незаконными являются только изображения порнографического характера, однако не весь контент на платформе можно таким считать. За распространение таких фото и видео предусмотрена ответственность по статье 301 Уголовного Кодекса.

Противозаконным также является получение дохода с OnlyFans без уплаты налогов.

"Незаконной является прямо запрещенная действующим законодательством деятельность, а также осуществляемая с нарушением законодательных норм, например без регистрации или лицензии в случае, если это предусмотрено законодательством. Или же осуществляемая без уплаты надлежащих налогов", – рассказал адвокат.

Чтобы иметь возможность защитить себя в суде, криэйторам, которые получают средства с таких платформ, как OnlyFans, эксперт советует документировать все поступления и банковские операции, хранить договоры и переписку с платежными провайдерами и другие бумаги, которые подтверждают природу доходов.

Также важно фиксировать ход проверки, в частности копии запросов, актов, протоколов. Стоит обращать внимание на процедурные нарушения и вовремя их обжаловать. Еще на раннем этапе важно привлекать налогового или процессуального юриста и подготовиться к обоснованию происхождения доходов и способа их получения. Важно заботиться о заблаговременном ведении налогового учета и регулярно декларировать доходы.

Что важно знать о декларировании доходов из социальных сетей?