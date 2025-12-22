Сколько налога должны заплатить модели OnlyFans в Украине?

Украинским криейторам контента на платформе OnlyFans, выставили налоговые уведомления, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

В данной ситуации состоялся обмен информацией (с налоговыми органами Британии) о доходах резидентов Украины, полученных за рубежом. Это является мировой практикой,

– отметила руководитель налоговой службы Леся Карнаух.

Так ГНС получила информацию о доходах украинских моделей, полученных через эту платформу. Этот доход, о котором они не заявили, подлежит налогообложению НДФЛ.

Мы посмотрели, проверили, выставили им налоговые уведомления решения и сказали, что с суммы этого дохода вам нужно заплатить 18%,

– сказала Карнаух.

Что известно об уплате налогов от дохода на OnlyFans?