Сколько налога должны заплатить модели OnlyFans в Украине?
Украинским криейторам контента на платформе OnlyFans, выставили налоговые уведомления, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
В данной ситуации состоялся обмен информацией (с налоговыми органами Британии) о доходах резидентов Украины, полученных за рубежом. Это является мировой практикой,
– отметила руководитель налоговой службы Леся Карнаух.
Так ГНС получила информацию о доходах украинских моделей, полученных через эту платформу. Этот доход, о котором они не заявили, подлежит налогообложению НДФЛ.
Мы посмотрели, проверили, выставили им налоговые уведомления решения и сказали, что с суммы этого дохода вам нужно заплатить 18%,
– сказала Карнаух.
Что известно об уплате налогов от дохода на OnlyFans?
Украинцы должны декларировать доходы с платформы OnlyFans, даже если аккаунт удален, поскольку это иностранный источник дохода. Налоговое законодательство Украины требует платить налог на доходы и военный сбор, независимо от доступа к выпискам или отчетам.
По состоянию на октябрь 2025 года было известно, что украинцы, которые получали доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен, и налоговые органы уже начали отработку этих доходов.
В целом украинские модели на OnlyFans зарабатывают около 10 тысяч долларов ежемесячно, но чистый доход уменьшается из-за налогов и расходов.
Осенью 2024 года ГНСУ получила полные данные обо всех украинских создателей контента на платформе OnlyFans. Позже, по решению суда, доступ к этой информации получило Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое начало обыски у моделей, что заработавших наибольшие суммы.