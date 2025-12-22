Налоги для таксистов: какой процент НДФЛ надо платить?

Налогообложение сервисов Uklon и Uber является частью общего подхода государства к доходам, полученных через цифровые платформы, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух рассказала, что такое правило предусмотрено обязательствами Украины перед ЕС и МВФ: закон о "налоге на OLX", уже находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады.

Этот закон должен упорядочить налоговые отношения не только для пользователей маркетплейсов, но и для самозанятых лиц, которые регулярно получают доход, но не платят налоги. В частности, это касается водителей сервисов такси.

Имею в виду таксистов с того же Uklon или других сервисов. Они же системно получают доход? Системно. Так почему человек, который как наемный работник официально трудоустроен, платит 18% своего дохода, а человек, который выполняет ту же функцию, не платит 18%?

– заметила Карнаух.

Даже если водитель формально не является партнером сервиса такси, но получает доход от такой деятельности и превышает необлагаемый минимум, он обязан задекларировать этот доход и уплатить 18% налога с суммы превышения.

Что известно о "налоге на OLX"?

Комитет предлагает установить налоговую льготу на продажи до 2 000 евро в год без уплаты налогов. В самой правительственной редакции такой нормы пока нет. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.

Документ предусматривает, что цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka и другие, будут выполнять роль дополнительных налоговых агентов. Налог для физических лиц составит 5%.

Платформы будут обязаны определять подотчетных пользователей, проверять их деятельность и ежегодно подавать отчеты в Государственную налоговую службу о доходах этих продавцов.

