Следовательно, под угрозой оказывается не только сотрудничество с МВФ, но и дальнейшая финансовая поддержка от Европы. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также Не стоят своих денег: какие ценные монеты не могут продавать украинцы в 2026 году

Что известно о возможных новых налогах?

Украина должна принять закон о введении НДС на импортные посылки стоимостью до 150 евро, для выполнения условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

Этот вопрос стал одним из ключевых в диалоге между Киевом и Фондом в преддверии пересмотра программы финансирования., запланированный на июнь 2026 года. Речь идет о программе объемом 8, 1 миллиард долларов. По словам источника, без принятия соответствующего закона пересмотр программы может не состояться, что будет иметь серьезные последствия для экономики Украины.

Украина в значительной степени зависит от международной финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита и войны против России. Программы поддержки от международных партнеров напрямую связаны с выполнением реформ и изменений в налоговой политике.

В случае срыва программы МВФ Украина рискует потерять доступ и к другим источникам финансирования, в том числе средств от Европейской Комиссии. Это связано с тем, что поддержка ЕС часто привязана к сотрудничеству с МВФ. Фонд настаивает на расширении налоговой базы Украины, и само налогообложение посылок рассматривается как один из инструментов увеличения поступлений в бюджет.

Какие изменения предлагают?

Пока в Украине не облагаются посылки с товарами стоимостью до 150 евро. Именно этот порог предлагают пересмотреть и ввести такие отправления НДС.

По оценкам Министерства финансов, это может принести в государственный бюджет около 10 миллиардов гривен в год. В то же время предполагается, что:

некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро останутся без налогообложения

сам налог могут ввести не ранее 2027 года

Если закон примут, украинцы, заказывающие товары из-за границы, могут столкнуться с дополнительными издержками. Это касается, прежде всего, популярных онлайн-покупок из международных маркетплейсов.

В то же время власти пытаются сбалансировать требования международных партнеров и социальную чувствительность вопроса. Ведь любые налоговые изменения оказывают непосредственное влияние на ежедневные расходы граждан.

Почему закон до сих пор не был принят?

Соответствующий законопроект уже представлен в парламент, однако, он пока не получил достаточной поддержки среди народных депутатов. Многие парламентарии считают инициативу непопулярной среди населения и не готовы поддержать ее.

Поэтому правительство вынуждено продолжать переговоры с МВФ и искать компромиссные варианты. Кроме того, ранее Верховная Рада не поддержала еще одну важную инициативу– введение НДС для самозанятых лиц.

Позиция правительства После переговоров с представителями МВФ в Вашингтоне, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что введение налога для самозанятых лиц считается "неконструктивным" шагом. Украина ищет альтернативные решения, которые позволят выполнить требования Фонда без излишней нагрузки на граждан.

Относительно налогообложения посылок, переговоры продолжаются. По информации источников, этот вопрос сложный и может быть отложен, однако окончательного решения пока нет.