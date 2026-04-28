Відтак під загрозою опиняється не лише співпраця з МВФ, а й подальша фінансова підтримка від Європи. Про це пише Reuters.

Що відомо про можливі нові податки?

Україна має ухвалити закон про запровадження ПДВ на імпортні посилки вартістю до 150 євро, щоб виконати умови співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Це питання стало одним із ключових у діалозі між Києвом і Фондом напередодні перегляду програми фінансування, який запланований на червень 2026 року. Йдеться про програму обсягом 8,1 мільярда доларів. За словами джерела, без ухвалення відповідного закону перегляд програми може не відбутися, що матиме серйозні наслідки для економіки України.

Україна значною мірою залежить від міжнародної фінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту та фінансування війни проти Росії. Програми підтримки від міжнародних партнерів безпосередньо пов’язані з виконанням реформ і змін у податковій політиці.

У разі зриву програми МВФ Україна ризикує втратити доступ і до інших джерел фінансування, зокрема коштів від Європейської Комісії. Це пов’язано з тим, що підтримка ЄС часто прив’язана до співпраці з МВФ. Фонд наполягає на розширенні податкової бази України, і саме оподаткування посилок розглядається як один з інструментів збільшення надходжень до бюджету.

Які зміни пропонують?

Наразі в Україні не оподатковуються посилки з товарами вартістю до 150 євро. Саме цей поріг пропонують переглянути та запровадити на такі відправлення ПДВ.

За оцінками Міністерства фінансів, це може принести до державного бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Водночас передбачається, що:

некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаться без оподаткування

сам податок можуть запровадити не раніше 2027 року

Якщо закон ухвалять, українці, які замовляють товари з-за кордону, можуть зіткнутися з додатковими витратами. Це стосується насамперед популярних онлайн-покупок із міжнародних маркетплейсів.

Водночас влада намагається збалансувати вимоги міжнародних партнерів і соціальну чутливість питання. Адже будь-які податкові зміни безпосередньо впливають на щоденні витрати громадян.

Чому закон досі не ухвалили?

Відповідний законопроєкт уже подано до парламенту, однак він поки не отримав достатньої підтримки серед народних депутатів. Багато парламентарів вважають ініціативу непопулярною серед населення і не готові її підтримати.

Через це уряд змушений продовжувати переговори з МВФ і шукати компромісні варіанти. Крім того, раніше Верховна Рада не підтримала ще одну важливу ініціативу – запровадження ПДВ для самозайнятих осіб.

Позиція уряду Після переговорів із представниками МВФ у Вашингтоні прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що запровадження податку для самозайнятих осіб вважається "неконструктивним" кроком. Україна шукає альтернативні рішення, які дозволять виконати вимоги Фонду без надмірного навантаження на громадян.

Щодо оподаткування посилок, переговори тривають. За інформацією джерел, це питання є складним і може бути відкладене, однак остаточного рішення поки немає.