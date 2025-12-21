Какие суммы потратили украинцы на такси в 2025 году?
Лидером среди служб такси в 2025 году был Uklon. Через этот сервис за год украинцы потратили – почти 7,2 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на дашборд Monobank.
Также значительные расходы на такси в 2025 году украинцы осуществили:
- через сервис Bolt, было потрачено – почти 5 миллиардов гривен;
- Uber – 1,1 миллиарда гривен
- OnTaxi – более 139 миллионов гривен;
- Taxi 838 – более 97 миллионов гривен.
Сколько операций совершили украинцы через службы такси:
- больше всего операций было осуществлено через сервис Uklon – 43 292 982
- через Bolt, было осуществлено – 28 030 447 операций;
- Uber – 2 517 232;
- OnTaxi – 1 126 469;
- Taxi – 724 532;
- Taxi 838 – 652 741.
Интересно, что в декабре лидером по сумме расходов также является Uklon. Там украинцы потратили почти 794 миллиона гривен, сообщает Monobank.
Обратите внимание! Указанные данные касаются только безналичных расчетов через Monobank. Данные других банков, а также наличные расчеты в этой статистике не учитываются.
Что важно знать о ценах на такси в Украине сейчас?
Стоимость такси растет из-за плохой погоды и значительного ажиотажа. Также тарифы могут увеличиваться вследствие общих изменений, в частности, подорожания топлива.
Многие замечают, что цена такси растет из-за обстрелов и во время отключения света. Как объясняют эксперты, это закономерно. Дело в том, что в этот период сильно увеличивается спрос на такси.