Какие суммы потратили украинцы на такси в 2025 году?

Лидером среди служб такси в 2025 году был Uklon. Через этот сервис за год украинцы потратили – почти 7,2 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на дашборд Monobank.

Также значительные расходы на такси в 2025 году украинцы осуществили:

через сервис Bolt, было потрачено – почти 5 миллиардов гривен;

Uber – 1,1 миллиарда гривен

OnTaxi – более 139 миллионов гривен;

Taxi 838 – более 97 миллионов гривен.

Сколько операций совершили украинцы через службы такси:

больше всего операций было осуществлено через сервис Uklon – 43 292 982

через Bolt, было осуществлено – 28 030 447 операций;

Uber – 2 517 232;

OnTaxi – 1 126 469;

Taxi – 724 532;

Taxi 838 – 652 741.

Интересно, что в декабре лидером по сумме расходов также является Uklon. Там украинцы потратили почти 794 миллиона гривен, сообщает Monobank.

Обратите внимание! Указанные данные касаются только безналичных расчетов через Monobank. Данные других банков, а также наличные расчеты в этой статистике не учитываются.

