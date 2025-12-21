Які суми витратили українці на таксі у 2025?

Лідером серед служб таксі у 2025 був Uklon. Через цей сервіс за рік українці витратили – майже 7,2 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на дашборд Monobank.

Читайте також Світовий рекорд: статки Ілона Маска перевищили 700 мільярдів доларів, – Reuters

Також значні витрати на таксі у 2025 році українці здійснили:

через сервіс Bolt, було витрачено – майже 5 мільярдів гривень;

Uber – 1,1 мільярда гривень

OnTaxi – понад 139 мільйонів гривень;

Taxi 838 – більш як 97 мільйонів гривень.

Скільки операцій здійснили українці через служби таксі:

найбільше операцій було здійснено через сервіс Uklon – 43 292 982

через Bolt, було здійснено – 28 030 447 операцій;

Uber – 2 517 232;

OnTaxi – 1 126 469;

Taxi – 724 532;

Taxi 838 – 652 741.

Цікаво, що у грудні лідером за сумою витрат також є Uklon. Там українці витратили майже 794 мільйони гривень, повідомляє Monobank.

Зверніть увагу! Вказані дані стосуються лише безготівкових розрахунків через Monobank. Дані інших банків, а також готівкові розрахунки в цій статистиці не враховуються.

Що важливо знати про ціни на таксі в Україні зараз?