Де таксі Uklon працюватиме вночі?
Рішення сервіс ухвалив у відповідь на заклик Президента України, повідомили в Uklon.
Дивіться також Мільйони поїздок та сотні тисяч повернутих речей: Uklon підбив підсумки 2025 року
З 7 лютого послуга працюватиме у прифронтових містах, де раніше таксі в комендантську годину було недоступним. Це Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми та Чернігів. Повний перелік міст, де сервіс працює безперервно:
- Біла Церква
- Вінниця
- Дніпро
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Камʼянець-Подільський
- Камʼянське
- Київ
- Кривий Ріг
- Кременчук
- Кропивницький
- Луцьк
- Львів
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернігів.
Як отримати знижку на нічне таксі Uklon?
Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Для того, щоб скористатися нею, варто:
- встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon;
- у застосунку УЗ у розділі "Залізні пропозиції" звернути промокод Uklon за 1 обіймашку;
- активувати його в застосунку Uklon.
Зауважте! Промокод діє з 23:15 до 05:00. Один користувач сервісу Uklon може використовувати спеціальний промокод один раз протягом ночі.
Від чого залежать ціни на таксі?
Під час повітряних тривог в Києві ціни на таксі зростають через збільшення попиту та зменшення доступного транспорту, а таксі на кшталт Bolt, Uklon і Uber не мають фіксованих тарифів. Експерти вважають, що розв'язання проблеми можливе через розвиток громадського транспорту, що не припиняє роботу під час тривог.
Ціни на таксі цієї зими в Україні можуть зрости також через підвищення акцизів на пальне та відключення світла. Загалом тарифи на поїздки в таксі формуються динамічно під впливом багатьох факторів, включно із цінами на пальне та активністю водіїв, погодними умовами та іншими економічними чинниками.