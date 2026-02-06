Где такси Uklon будет работать ночью?

Решение сервис принял в ответ на призыв Президента Украины, сообщили в Uklon.

Смотрите также Миллионы поездок и сотни тысяч возвращенных вещей: Uklon подвел итоги 2025 года

С 7 февраля услуга будет работать в прифронтовых городах, где раньше такси в комендантский час было недоступно. Это Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Сумы и Чернигов. Полный список городов, где сервис работает непрерывно:

Белая Церковь Винница Днепр Житомир Запорожье Ивано-Франковск Каменец-Подольский Каменское Киев Кривой Рог Кременчуг Кропивницкий Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород Харьков Хмельницкий Черкассы Черновцы Чернигов.

Как получить скидку на ночное такси Uklon?

Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома. Для того, чтобы воспользоваться ею, стоит:

установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;

в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" найти промокод Uklon за 1 обнимашку;

активировать его в приложении Uklon.

Обратите внимание! Промокод действует с 23:15 до 05:00. Один пользователь сервиса Uklon может использовать специальный промокод один раз в течение ночи.

От чего зависят цены на такси?