Важно для кое-кого с украинцев: что стоит знать, чтобы избежать штрафов и двойных налогов

Некоторые из украинцев остаются налоговым резидентом, даже если получают деньги за рубежом. Тогда во избежание штрафов и двойных выплат такие люди должны платить налог и в Украине. Налоговое резидентство остается важным статусом из-за внедрения системы прозрачности и автоматического обмена данными – CRS.

Что изменила система CRS?

В вопросе уплаты налогов в Украину ключевым является не паспорт, а статус налогового резидента той или иной страны. Если человек считается резидентом Украины, то они должны отчитываться о доходе, заработанном в любой точке планеты. Налоги с него должны поступать в бюджет Украины. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

Смотрите также Скандальный НДС для ФЛП не отменен: что на самом деле решили

В то же время другие правила действуют для нерезидентов. Тогда они должны платить налоги только за деньги, которые получили внутри Украины. Например, от сдачи в аренду квартиры где-то в украинском городе, или с прибыли от украинских акций.

Налоговым резидентом Украины считаются даже те люди, которые живут за границей, если:

у него есть постоянное жилье в Украине;

здесь остается ваш "центр жизненных интересов": проживает имя, открыт ФЛП или есть значительные активы:

она официально зарегистрирована как предприниматель в Украине.

Как облагается налогом доход, полученный за границей?

Как рассказала эксперт, для доходов, полученных за рубежом – зарплат, гонораров, дивидендов – действует налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор по новой ставке – 5%.

В то же время социальная помощь от иностранных правительств и благотворительных фондов для беженцев не облагается налогом в Украине. Ее нужно только декларировать.

Можно ли избежать двойного налогообложения?

Дина Дрыжакова рассказала, что в специальных международных конвенциях есть механизмы, чтобы не платить полный налог в стране проживания и в Украине вместе.

Дина Дрыжакова Адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Если Украина имеет договор со страной вашего пребывания (например, Германией или Польшей), вы можете учесть уже уплаченные за рубежом налоги. Пример: вы уплатили 15% налога с дохода в Польше. Поскольку в Украине НДФЛ составляет 18%, вам остается доплатить только разницу - 3%. Но военный сбор обычно не перекрывается иностранными налогами и уплачивается отдельно в полном объеме.

Если человек хочет платить налог по такой схеме, то в другой стране ему нужно взять справку об уплате налогов, утвержденную апостилем или с легализацией. В дальнейшем человек должен подать годовую декларацию в Украине.

Дрыжакова рассказывает, что система CRS или Common Reporting Standard позволяет знать о зарубежном доходе налогового резидента Украины. Теперь банки за рубежом автоматически присылают данные о счетах украинцев Государственной налоговой службе. Как отметили в Министерстве финансов Украины, с таким механизмом удалось ввести прозрачную налоговую среду и сделать активные шаги к эффективному внедрению международных стандартов.

Если вы не подали декларацию, а налоговая получила данные через CRS о ваших доходах, это приведет к автоматическому начислению налогов и серьезных штрафов,

– отмечает адвокат.

Как происходит декларирование доходов?

До 1 мая подается декларация об иностранном доходе за прошлый год. Проще всего это можно сделать через "Электронный кабинет плательщика" с помощью Дія.Підпис или КЭП.

Важно! Доход в долларах или евро пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день получения денег.

Самая сложная категория, по словам Дины Дрижаковой, это ФЛП, которые находятся за рубежом. Такие граждане могут платить единый налог в Украине, но в то же время страна их фактического проживания может признать их своим налоговым резидентом и требовать уплаты налогов по своим законам.

В таких случаях возникает "налоговая коллизия", которую стоит заранее обсудить с юристом в стране пребывания, чтобы не стать должником в двух государствах одновременно,

– сообщила эксперт.

Почему начали контролировать моделей OnlyFans?