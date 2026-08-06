"Солнышко, ты хочешь работать?": в Киеве на судью напали прямо в кабинете

Судья Деснянского районного суда Киева пережила попытку нападения в связи с исполнением служебных обязанностей и теперь требует от Офиса Генерального прокурора предоставить информацию о раскрытии и расследовании этого уголовного преступления.

В Киеве расследуют нападение на судью

Судья Оксана Гринчак рассказала о вмешательстве в свою деятельность и угрозах со стороны постороннего лица и просит Офис Генерального прокурора сообщить, как проходит раскрытие и расследование дела. Высший совет правосудия на заседании в четверг, 6 августа, решил передать это обращение прокурорам и получить информацию о ходе дела.

Как стало известно, в кабинет Оксаны Гринчак в Деснянском райсуде Киева пришла женщина. Она выглядела агрессивно, но никак не могла объяснить, зачем пришла к судье. Оксана не знала эту женщину и не могла понять, в каком деле она может фигурировать.

При этом женщина держала в руках загранпаспорт и ручку. В документе было указано, что имя неизвестной – Паршина Наталья. В какой-то момент женщина попыталась нанести ранения судье, воспользовавшись именно той ручкой, которую держала в руках. Она целилась в шею.

Судья Гринчак вспоминает, что со стороны посетительницы она почувствовала реальную угрозу. При этом та еще и разговаривала с судьей, спрашивая : "Солнышко, ты хочешь работать?". Однако задержать женщину не удалось, она покинула помещение до прибытия Службы судебной охраны.

Выяснилось, что Паршина известна правоохранительным органам. Медики диагностировали у нее "острые признаки психического расстройства". После инцидента не удалось выяснить цель нападения и вопросы, которые гражданка хотела решить.

Следственный отдел Деснянского управления полиции в Киеве проводит расследование, а ВРП просит предоставить информацию о ходе дела.

В ВСП рассказали о попытке нападения на украинского судью: смотрите видео

Напомним, в Украине судьям гарантированы безопасность и правовая защита, но это не означает, что они полностью защищены от нападений. Однако посягательство на жизнь в связи с осуществлением правосудия является отдельным тяжким уголовным преступлением.

Также уголовная ответственность предусмотрена за угрозу или насилие в отношении судьи; умышленное уничтожение или повреждение имущества; вмешательство в деятельность и неуважение к суду.

В марте произошел подобный случай, когда в Днепре трое неизвестных в балаклавах жестоко избили судью, пытаясь ее похитить. К счастью, супруг судьи прибыл вовремя и помешал нападавшим. Рада судей Украины подчеркнула необходимость усиления защиты судей и их персональных данных, чтобы предотвратить подобные нападения.